WM 2022: Ronaldo vermisst bei Brasilien die Abgezoktheit

„Wie heißt es schon im Volksmund: Den Ball in den Busch schießen, denn es ist ein Meisterschaftsspiel“, sagte der zweimalige Weltmeister in seinem Live-Programm im Streaming-Dienst Twitch. Mit einem 1:0-Vorsprung in der Verlängerung pfiff der 46-Jährige auf das „Jogo bonito“, das Brasilien anheftende schöne Spiel.