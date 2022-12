Schweiz vor Serbien: „Geht um Fußball und nichts anderes“

In so einem „Endspiel“ ums Weiterkommen gelte es, „die Emotionen in den Griff zu bekommen“, betonte Yakin: „Wir müssen von Anfang an dominant unser Spiel durchziehen. Wir haben die Vision Achtelfinale, aber die müssen wir uns hart erarbeiten. Wir haben die Qualität, um die Qualifikation zu schaffen. Alles liegt in unseren Händen.“