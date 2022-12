WM 2022: Ballbesitz ist überbewertet! So mogelte sich Japan ins Achtelfinale

Am Montag ist niemand geringeres als Vizeweltmeister Kroatien der Gegner der „Blue Samurai“, die erstmals in ein WM-Viertelfinale einziehen wollen. Die Rollen sind klar verteilt: Japan geht als Underdog ins Rennen gegen die favorisierten Kroaten, doch das ist nichts Neues für Daichi Kamada & Co..