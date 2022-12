WM 2022: Blamables Aus für Deutschland - Reaktionen von Flick, Müller, Musiala und Co. zum Debakel

Sprachlos wegen dem WM-Aus? „Also sprachlos bin ich nicht. Ich kann das Spiel ganz gut deuten. Ich war in der ersten Halbzeit von der Mannschaft enttäuscht, das hab ich ihr in der Halbzeit auch gesagt. Ich war richtig sauer über die Art und Weise , wie wir den Gegner stark gemacht haben. Es war unser Ziel, dass wir zwei, drei, vielleicht vier Tore vorlegen können. Die Chancen dazu hatten wir – ohne Ende. Aber dann haben wir durch Fehler und Leichtsinnigkeiten den Gegner wieder ins Spiel gebracht. Das war nicht gut.“