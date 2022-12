WM 2022: Brisantes Duell mit Vorgeschichte im Viertelfinale zwischen Argentinien und Niederlande

Di María spielte in der Saison 2014/15 unter Louis van Gaal bei Manchester United, die Erinnerungen an diese Zeit sind seitens des Argentiniers nicht die allerbesten: „Mein Problem in Manchester war der Trainer. Van Gaal war der schlechteste Coach meiner Karriere“, polterte der heute 34-Jährige einst in einem Interview mit Libero. „Ich konnte treffen, assistieren, aber am nächsten Tag zeigte er mir die Pässe, die nicht ankamen. Er hat mich vor anderen niedergemacht. Er mochte es nicht, wenn Spieler wichtiger waren als er.“