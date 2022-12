WM 2022: Der nächste Hammer um Cristiano Ronaldo! Portugal-Star drohte angeblich mit Abreise

Dazu kam es letztlich nicht, Ronaldo nahm zu Spielbeginn wie seine Kollegen auf der Bank Platz. Lange machte er gute Mine zum - aus seiner Sicht - bösen Spiel. Der 37-Jährige lächelte bei der Hymne in die Kameras, feierte die Tore mit den Mitspielern an der Eckfahne und ließ sich in der zweiten Hälfte auch bereitwillig einwechseln.