WM 2022: "Ein totales Fiasko für La Roja!" - internationale Pressestimmen zum Spanien-Aus

Sport: „Spanien stirbt im Elfmeterschießen. Die Nationalmannschaft scheiterte im Elfmeterschießen, wie schon vier Jahre zuvor in Russland, an ihrer mangelnden Inspiration auf den letzten Metern. Sie unterlag Marokko, einer soliden und starken Mannschaft, die in der Lage war, die Mannschaft von Luis Enrique in einem hochspannenden Spiel in Education City an ihre physischen und mentalen Grenzen zu bringen.“