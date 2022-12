WM 2022 Finale: Irrer Bundesliga-Doppelwechsel bei Frankreich gegen Argentinien

„Deschamps musste zwei Mal auswechseln, das ist auch ein Zeichen der Stärke der Argentinier. Dembélé war überhaupt nicht im Spiel, Giroud hat es zumindest probiert. Aber das Spiel der Franzosen war einfach schlecht“, meinte Bastian Schweinsteiger in der ARD: „Dass der Trainer in einem WM-Finale so ein Zeichen setzt, das passiert auch nicht so oft. Aber er musste was tun.“