WM 2022: Gastarbeiter stirbt in Katar - Regierung ermittelt

Einer der vielen Gründe, wegen denen die WM in Katar gerade in Europa mit sehr kritischen Blicken verfolgt wird, sind die Arbeitsbedingungen für Migranten- und Gastarbeiter. Unter anderem die britische Tageszeitung The Guardian hatte im Vorfeld des Turniers berichtet, dass bei den Vorbereitungen auf die WM zahlreiche Menschen ums Leben gekommen seien.