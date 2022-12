WM 2022: Geraucht, gesoffen & arbeitslos! Die kuriose Geschichte des WM-Helds der Niederlande

„Hin und wieder gibt es diese Momente, in denen man denkt: Ist das alles wahr?“, sagte Noppert, der soeben sein Debüt für Oranje gefeiert hatte. Und das mit 28 Jahren. Und zwar bei einer Weltmeisterschaft. Und gleich ohne Gegentor. „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich sein würde,“ so der verdutzte Keeper.