WM 2022: Historischer Messi lässt Argentinien weiter träumen

In der 35. Minute brach allerdings der Bann: Lionel Messi kam infolge eines Freistoßes im Strafraum an den Ball und traf in seinem insgesamt 1000. Profispiel seiner Karriere zum 1:0. Es war sein insgesamt 789. Tor und zugleich sein erster Treffer in einer WM-K.-o.-Runde.