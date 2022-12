WM 2022: Irrer Passwert! Argentinien stellt Rekord bei Weltmeisterschaft auf

Nachdem Alexis Mac Allister die Südamerikaner kurz nach der Pause in Führung gebracht hatte, netzte Julian Álvarez in der 67. Minute sehenswert zum 2:0 ein. Der Stürmer von Manchester City bekam im Strafraum den Ball von Fernandez und schlenzte ihn aus knapp 15 Metern in den Winkel. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)