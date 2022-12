WM 2022: Kylian Mbappé mit deftiger Kabinen-Rede bei WM-Finale: "Können es nicht schlechter machen"

Und genau aus dieser finalen Erkenntnis seiner vernichtenden Halbzeit-Bilanz heraus versuchte Mbappé dann, das Positive an der Situation zu sehen. „Wir gehen zurück aufs Feld: Entweder lassen sie uns weiterhin wie Idioten spielen oder wir bringen ein bisschen Intensität rein. Wir gehen in Duelle und wir machen was anderes.“ Argentinien führe mit „zwei Toren. Wir können zurück kommen!“