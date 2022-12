WM 2022: Neue Sphären! So profitieren Messi & Co. - Erfolg in den sozialen Netzwerken

Die in Deutschland jedenfalls so heftig kritisierte WM weckte das Interesse und erreichte in anderen Ländern herausragend gute Zahlen. „In unserem Nachbarland Frankreich wurde mit knapp 24 Millionen Einschaltquote beim WM-Finale, sowie einem Marktanteil von 81 Prozent ein historischer Rekord gebrochen. So viele Franzosen haben noch nie ein Fußballspiel im TV verfolgt“, sagte Gress.