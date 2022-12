WM 2022: Oranje-Wahnsinn! Freistoß-Trick der Niederlande wird gefeiert

Irre – das Spiel ging in die Verlängerung! „Der Wahnsinn hört nicht auf - was für ein Trick von den Niederlanden und Weghorst“, twitterte Thomas Müller. Bastian Schweinsteiger fand es in der ARD „sensationell. In der Situation so eine Idee zu haben“. Generell sorgte der Freistoß bei vielen Fans im Stadion und im Netz für Ekstase.