WM 2022: Ten Hag enthüllt pikante CR7-Details

Dabei wurde er kalt erwischt. Denn: „Im Sommer hatten wir ein Gespräch. Er kam herein und sagte: ‚Ich werde Ihnen in sieben Tagen sagen, ob ich bleiben will‘. Dann kam er zurück und sagte: ‚Ich will bleiben‘. Bis zu diesem Gespräch habe ich nichts anderes mehr gehört.“