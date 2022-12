WM 2022: "Unglaublich" - Argentinien Weltmeister! Stimmen zum WM-Finale

Paulo Dybala (Stürmer Argentinien): „Alles, was passiert ist, ist unglaublich. Es war schwierig, ich war am Anfang am Limit, ich bin dem medizinischen Personal dankbar, das gekommen ist, um mich zu behandeln, das Trainerteam hat auf mich gewartet und heute ist es passiert. Was heute passiert ist, wird in die Geschichte eingehen. Was die Menschen gegeben haben, wir wollen die Trophäe erheben und mit den Menschen in Argentinien feiern gehen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)