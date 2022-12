ZDF: 10,58 Mio. bei Rethy-Abschied im WM-Halbfinale

Zum Abschied der Kommentatoren-Ikone Bela Rethy (66) verzeichnete das ZDF am Mittwoch mit im Schnitt 10,58 Millionen Fußball-Fans beim 2:0-Erfolg von Titelverteidiger Frankreich gegen Außenseiter Marokko im Halbfinale die beste Quote während der WM in Katar für eine Begegnung ohne deutsche Beteiligung. Der Marktanteil bei der Live-Übertragung ab 20.00 Uhr betrug 36,1 Prozent.