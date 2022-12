Zwei Viertelfinals im ZDF, eines in der ARD

Am Freitag (20.00 Uhr) zeigt das Erste das Duell zwischen dem zweimaligen WM-Champion Argentinien und den Niederlanden. Am Samstag ist im Zweiten ab 16.00 Uhr der Vergleich zwischen Außenseiter Marokko und Ex-Europameister Portugal zu sehen. Das ZDF zeigt um 20.00 Uhr am Freitag auch die Partie zwischen Weltmeister Frankreich gegen Vize-Europameister England.