WM 2022, Nationalmannschaft: „Äffchen“-Vergleich - DFB-Vizepräsident bedauert Wortwahl

An der Basis sei diese Aktion nicht gut angekommen, führte Schaffert aus. „Ich selbst war nicht in Katar, habe das auch nur am TV verfolgt. So kam es zu dem Begriff ‚Äffchen‘ in Anlehnung an die drei Affen, die sich Mund, Ohren und Augen zuhalten.“ (NEWS: Wenger stichelt gegen DFB-Elf - Weltmeister-Duo kontert)