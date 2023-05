Asiatischer Verband für WM 2030 oder 2034 in Saudi-Arabien

Der Asiatische Fußball-Verband AFC plant für 2030 oder 2034 eine erneute WM-Bewerbung und hat dabei vor allem Saudi-Arabien als Ausrichter im Sinn. „Saudi-Arabien ist ein Land, das in der Lage ist, ein solches Turnier zu organisieren“, sagte AFC-Präsident Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa am Montag in Beirut: „Aber wir müssen den richtigen Zeitpunkt wählen: 2030 oder 2034?“