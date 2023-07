Frauen-WM: Marokkanerin schreibt Fußball-Geschichte!

Marokkos Nationalspielerin Nouhaila Benzina hat ein kleines Stück Fußball-Geschichte geschrieben: Die Innenverteidigerin trug als erste Spielerin in einer WM-Partie den traditionellen Hijab. Die 25-Jährige vom marokkanischen Rekordmeister AS FAR stand im zweiten Gruppenspiel gegen Südkorea in der Startelf.