WM-Manipulation? Oranje-Star distanziert sich von van Gaal

Van Gaal? Oranje-Star distanziert sich

Louis van Gaal wirft der FIFA Spielmanipulation bei der WM in Katar vor, bei der ein Sieg von Lionel Messi von Anfang an „abgekartet“ gewesen sein soll. Im Mittelpunkt steht das WM-Viertelfinale gegen die Niederlande, in dem Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz für einen WM-Rekord sorgte.