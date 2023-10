Messi-Einsatz in WM-Qualifikation fraglich

Weltmeister Argentinien bangt vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay um den Einsatz von Lionel Messi. Der Superstar habe im Training zwar „gut“ ausgesehen, Nationaltrainer Lionel Scaloni ließ aber offen, ob er seinen zuletzt lange verletzten Kapitän in der Partie in der Nacht zu Freitag in Buenos Aires aufbieten wird.