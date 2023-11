„Eigentor“ der FIFA: Amnesty kritisiert WM in Saudi-Arabien

Die Fußball-WM 2034 in Saudi-Arabien: Noch ist die Vergabe nicht offiziell, doch die frühzeitige Entscheidung des Weltverbands FIFA für den Wüstenstaat scheint trotz aller Kritik an der dortigen Menschenrechtslage so gut wie sicher. Ein Fehler, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International befindet. „Die FIFA hat sich damit unserer Meinung nach ein Eigentor geschossen“, sagte Pressesprecherin Ellen Wesemüller dem SID.