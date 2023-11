WM-Quali: Venezuela wirft Peru "Entführung" vor

Venezuela wirft der peruanischen Regierung nach dem WM-Qualifikationsspiel in Lima die „Entführung“ seiner Fußball-Nationalmannschaft vor. Demnach soll sich die peruanische Regierung geweigert haben, das Flugzeug der Gäste vor dem Rückflug aufzutanken.

Laut Außenminister Yvan Gil sei dies ein weiterer willkürlicher Akt gegen die Venezolaner gewesen. "Dies ist eine Entführung als Rache an unserer Mannschaft, die ein außergewöhnliches Spiel in Lima gespielt hat", schrieb der 51-Jährige nach dem 1:1 in den Sozialen Medien.