U17 als Gruppensieger im WM-Achtelfinale

Drittes Spiel, dritter Sieg: Die U17-Nationalmannschaft steht bei der WM in Indonesien als Gruppensieger im Achtelfinale. Nach dem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg im letzten Vorrundenspiel in Jakarta gegen Venezuela trifft die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wück in der Runde der besten 16 am Dienstag (9.30 Uhr/Sky) in Bandung auf Frankreich oder die USA.