U17: RTL überträgt WM-Finale im Free-TV

Endspiel im Free-TV: Deutschlands historische Titelchance bei der U17-WM in Indonesien wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. RTL zeigt am Samstag (13.00 Uhr) das Endspiel gegen Frankreich live. Das teilte der Kölner Sender am Mittwoch mit. Sky hatte die bisherigen Partien des Nachwuchsturniers unter anderem kostenlos im Internet gestreamt und wird auch das Endspiel übertragen.