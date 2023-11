U17-WM: Ein Punkt reicht Deutschland für den Gruppensieg

Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft kurz vor dem Gruppensieg. Das bereits für das Achtelfinale qualifizierte Team von Trainer Christian Wück führt die Gruppe F mit sechs Punkten an und muss am Samstag (10.00 Uhr/Sky) in Jakarta gegen Venezuela antreten (vier Punkte). Ein Unentschieden würde schon für den Gruppensieg reichen.

Die Südamerikaner sind eine der Überraschungen des Turniers und holten am Sonntag gegen Neuseeland (3:0) ihren ersten Sieg bei einer U17-WM. In der zweiten Partie gegen Mexiko (2:2) spielte das Team des argentinischen Trainers Ricardo Valino 50 Minuten in Unterzahl und glich trotzdem kurz vor Schluss noch per Elfmeter aus. "Gegen Venezuela könnte die Mentalität wichtig werden", erklärte Wück bereits vor dem Turnier.