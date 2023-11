Wück hofft auf mehr Bundesliga-Spielzeit für U17-Junioren

U17-Trainer Christian Wück hofft, dass sich der Halbfinaleinzug seines Teams bei der WM in Indonesien positiv auf die Einsatzzeiten der DFB-Junioren in den Profiteams auswirkt.

„Wir müssen es hinbekommen, dass die Jungs im Übergangsbereich bei den Profis in der ersten Mannschaft das Vertrauen und die Spielzeiten bekommen“, sagte Wück am Samstag bei Sky und ergänzte: „Vertrauen ist das Stichwort.“

Er glaube nicht, dass es in Deutschland "an Talenten mangelt, sondern wir haben einfach das Problem, dass wir es nicht hinbekommen, den Jungs, den großen Talenten auf höchstem Niveau in der Bundesliga und 2. Bundesliga Spielzeit zu geben", führte Wück aus. Die Spanier seien in diesem Punkt ein Vorbild, "der FC Barcelona vor allen Dingen. Da gibt es zwei 2006er, die dort schon spielen. Bei uns ist es leider noch nicht so der Fall und ich glaube, das ist unser großes Nadelöhr."