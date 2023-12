Frankreichs Abwehr-Riesen wollen Revanche gegen Deutschland

So viel Routine gibt Selbstvertrauen für den zweiten WM-Titel nach 2001. "Wir wollen den letzten und schönsten Schritt nun nicht verpassen", sagte Vanucchi, der sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist: "Das wird kompliziert." Denn der Trend spricht gegen Frankreich. Es ist das dritte Duell der beiden Nationen in diesem Jahr: Bei der EM im Sommer gewann Deutschland sowohl in der Gruppenphase (3:1) als auch nach Elfmeterschießen im Finale.

Vorne ist bislang Joan Tincres von der AS Monaco mit drei Turniertoren Frankreichs treffsicherster Schütze. In der K.o.-Phase rückte zudem Standardspezialist Ismail Bouneb, der im Mittelfeld auftrumpfte, in den Vordergrund: Im Viertelfinale gegen Überraschungsteam Usbekistan (1:0) traf er kurz vor dem Ende zum Sieg. Auch das Halbfinale gegen Mali entschied Bouneb fast im Alleingang: Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich bereitete er per Freistoß vor, dann verwandelte er noch einen direkt.