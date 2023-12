WM 2027: Trio um DFB reicht Bewerbungsunterlagen ein

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat gemeinsam mit den Verbänden aus den Niederlanden und Belgien die Bewerbungsunterlagen für die Frauen-WM 2027 eingereicht. Diese seien "fristgerecht" an den Weltverband FIFA übergeben worden, teilte der DFB am Freitag mit. In dem rund 300-seitigen Bidbook werde "vor allem die positive Wirkung auf die zukünftige Entwicklung des Frauenfußballs weltweit" aufgezeigt.