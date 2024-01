WM-Finalort für 2026 wird am 4. Februar verkündet

Der Fußball-Weltverband FIFA wird am 4. Februar den Finalort der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bekannt geben. Wie der Dachverband mitteilte, werde die komplette Zuteilung der 104 Spiele auf die 16 Spielorte im Rahmen einer großen Live-Show präsentiert. Für das am 19. Juli 2026 geplante Endspiel der ersten WM mit 48 Teams gelten New York und Dallas als Favoriten.