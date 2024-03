Dank Düsseldorfs Tanaka: Nächster Sieg für Japan

Ao Tanaka vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat die japanische Nationalmannschaft zum nächsten Sieg in der WM-Qualifikation geschossen. Nach Vorarbeit des Freiburgers Ritsu Doan erzielte der Mittelfeldspieler bereits in der zweiten Minute den Treffer des Tages in Tokio beim 1:0 (0:0) gegen Nordkorea.