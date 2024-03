Saudi-WM: Norwegischer Klub startet Boykottbewegung

Die Boykott-Bewegung gegen die WM 2022 in Katar wurde einst in Norwegen gestartet, und auch jetzt positioniert sich die kleine Fußball-Nation im hohen Norden wieder als Gegner des Sportswashing. Als erster Klub hat sich der neunmalige Meister Fredrikstad FK bei seiner Jahreshauptversammlung dafür ausgesprochen, die wahrscheinliche WM 2034 in Saudi-Arabien zu boykottieren.