Spiel eins nach Klinsmann: Südkorea nur mit Remis

Die südkoreanische Nationalmannschaft hat sich in Spiel eins nach der Entlassung von Jürgen Klinsmann nicht mit Ruhm bekleckert. Das Team um Starspieler Heung-min Son kam in der Qualifikation für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Thailand hinaus. Südkorea bleibt in der Asiengruppe C aber vorerst Tabellenführer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stürmer Son von Tottenham Hotspur brachte die Koreaner, für die in Min-jae Kim (Bayern München), Jae-sung Lee (Mainz 05) und Woo-yeong Jeong (VfB Stuttgart) drei Bundesliga-Profis aufliefen, in der 42. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit kam Thailand durch Suphanat Mueanta zum Ausgleich (61.). Südkorea wurde in der Partie von Interimstrainer Sun-hong Hwang gecoacht.

Klinsmann nach Halbfinal-Aus entlassen