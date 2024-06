WM-Prozess bis zum 2. August unterbrochen

Der "Sommermärchen"-Prozess gegen drei frühere Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist vorerst unterbrochen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Frankfurter Landgerichts. Grund für die Unterbrechung sei eine Erkrankung. Um wen es sich dabei handelt, war zunächst nicht bekannt. Der seit März laufende Prozess soll am 2. August fortgesetzt werden.

In Frankfurt stehen die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Niersbach sowie der langjährigen Generalsekretär Horst R. Schmidt vor Gericht. Ihnen werden "Hinterziehung, bzw. Beihilfe zur Hinterziehung von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für das Jahr 2006 in Höhe von über 13,7 Millionen Euro zugunsten des DFB" zur Last gelegt.