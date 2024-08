WM 2026: "Bank of America" neuer FIFA-Sponsor

SID 16.08.2024 • 11:30 Uhr Die Vereinbarung umfasst auch die Klub-WM im kommenden Jahr.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat erstmals seit der Reform und den FBI-Untersuchungen im Zuge des Korruptionsskandals 2015 einen Vertrag mit einem US-amerikanischen Unternehmen abgeschlossen.

Die „Bank of America“ wird erster globaler FIFA-Sponsor aus dem Bankensektor. Die Vereinbarung umfasst die Klub-WM in den USA im nächsten Sommer sowie die Weltmeisterschaft 2026, die ebenfalls in den USA sowie in Kanada und Mexiko stattfindet.

"Wir freuen uns sehr, die Bank of America als globalen Sponsor dieser bahnbrechenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft begrüßen zu dürfen. Das Engagement der Bank of America für das Gemeinwesen im In- und Ausland deckt sich mit unseren Zielen für das Turnier und darüber hinaus", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die Unterstützung des Weltverbandes auf internationaler Ebene sei "ein wichtiger Meilenstein" für die Organisation.