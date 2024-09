Pochettino will mit den US-Fußballern die Heim-WM gewinnen

Der neue US-Fußballnationaltrainer Mauricio Pochettino strebt nicht weniger als den Gewinn der Heim-WM in knapp zwei Jahren an. „Wir müssen daran glauben, dass wir gewinnen können. Nicht nur ein Spiel, sondern auch die Weltmeisterschaft. Wir wollen, dass die Spieler vom ersten Tag an groß denken“, sagte der Argentinier am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung beim US-Verband.