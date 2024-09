WM 2030 verlegen? Carvajal kontert Vinicius

Verteidiger Dani Carvajal vom Champions-League-Sieger Real Madrid hat sein Heimatland Spanien verteidigt und die Kritik seines Teamkollegen Vinicius Junior öffentlich gekontert. „Spanien ist in keiner Weise ein rassistisches Land“, sagte Carvajal am Mittwoch auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, das Land „verdient es nicht, der Weltmeisterschaft beraubt zu werden“.

„Wenn sich die Dinge bis 2030 nicht bessern, müssen wir den Ort wechseln“, hatte der 24-Jährige in einem Interview mit CNN am Dienstag gesagt, „denn wenn ein Spieler sich nicht wohl und sicher fühlt, wenn er in einem Land spielt, in dem er Rassismus erleiden kann, ist das ein bisschen schwierig.“