WM 2034: Amnesty und Co. kritisieren "fehlerhaftes" Gutachten

Die FIFA hatte die Menschenrechtslage durch eine in Riad ansässige Kanzlei bewerten lassen. Menschenrechtsorganisationen lehnen das Gutachten ab.

Elf Menschenrechtsorganisationen haben in einem gemeinsamen Statement ein Menschenrechtsgutachten zur Bewerbung Saudi-Arabiens um die Fußball-WM 2034 deutlich kritisiert. Die Organisationen, zu denen Human Rights Watch und Amnesty International gehören, bezeichneten das Gutachten als "fehlerhaft" und "irreführend". Saudi-Arabien steht vor der Entscheidung im Dezember als einziger Bewerber für die Weltmeisterschaft da.

Die von der FIFA veröffentlichte Bewertung war durch die in Riad ansässige Kanzlei AS&H Clifford Chance vorgenommen worden. Menschenrechtsorganisationen hatten nach Bekanntwerden der Bewerbung des Ölstaates öffentlich aufgezeigt, wo ihrer Ansicht nach in Saudi-Arabien Mängel in der Achtung von Menschenrechten bestehen.