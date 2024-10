WM-Quali: Japan baut Siegesserie aus - Australien gewinnt

SID 10.10.2024 • 23:43 Uhr Die Japaner bleiben auf dem besten Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Auch Australien und Südkorea siegen.

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat seine weiße Weste in der WM-Qualifikation gewahrt. Die Mannschaft um die Bundesliga-Profis Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) und Ritsu Doan (SC Freiburg) setzte sich mit 2:0 (1:0) in Saudi-Arabien durch. Mit neun Punkten aus drei Spielen führen die Samurai Blue die Gruppe C vor Australien (4) klar an.

Der Frankfurter Europa-League-Sieger Daichi Kamada, der mittlerweile wieder unter dem damaligen Trainer Oliver Glasner bei Crystal Palace spielt, traf zur Führung (14.). Koki Ogawa (81.) legte nach.

Schon in den vorherigen Qualifikationsrunden hatte Japan ausschließlich Siege eingefahren, der Erfolg in Jeddah war der insgesamt zehnte in Serie.

Australien gewinnt mit Bayern-Juwel in der Startelf

Hinter den Japanern liegt Australien, das nach einem verpatzten Start mit lediglich einem Punkt aus zwei Spielen sowie dem Rücktritt von Nationalcoach Graham Arnold den ersten Sieg einfuhr. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Tony Popovic gelang ein 3:1 (1:1) in Adelaide gegen China. Kapitän Jackson Irvine (FC St. Pauli) stand wie Bayerns Talent Nestor Irankunda in der Startelf.

