Uruguay beendet Minikrise mit Last-Minute-Sieg über Kolumbien

Am Dienstag folgt nun Spieltag 12 von 18. Mit Argentinien (22 Punkte) trotz des 1:2 am Donnerstag in Paraguay noch an der Spitze. Mit Uruguay und Kolumbien (beide 19) in Schlagweite. Mit Brasilien (17), Ecuador und Paraguay (beide 16) in Lauerstellung. Venezuela und Bolivien (beide 12) haben im Kampf um sechs WM-Direkttickets noch Hoffnung. Mit einer Nullnummer in Lima verabschiedeten sich dagegen Peru (7) und Chile (6) praktisch aus dem Rennen.