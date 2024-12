"Beschämend": Fans kritisieren DFB-Votum zu Saudi-Arabien

Beim virtuellen FIFA-Kongress am Mittwoch werden die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 im Doppelpack - dem Vernehmen nach per Akklamation - vergeben, für beide Turniere gibt es nur eine Bewerbung. Der DFB will zustimmen, dies habe das Präsidium "einstimmig" entschieden, teilte DFB-Chef Bernd Neuendorf am Freitag mit. Eine Ablehnung der Bewerbung aus dem wegen der Menschenrechtslage viel kritisierten Königreich Saudi-Arabien sei "reine Symbolpolitik".