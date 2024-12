FDP kritisiert WM-Vergabe deutlich: "Eine Farce"

Auf dem virtuellen Kongress am Mittwoch werden die Turniere 2030 und 2034 im Doppelpack vergeben. Für beide gibt es jeweils nur eine Bewerbung. Spanien und Portugal wollen die WM in sechs Jahren gemeinsam mit Marokko ausrichten, dazu sollen aufgrund des 100-jährigen WM-Jubiläums in Uruguay, Paraguay und Argentinien Spiele stattfinden. Umstrittener ist der Zuschlag für 2034 an Saudi-Arabien. Die Vergabe erfolgt zudem per Akklamation, also Applaus der Teilnehmerverbände.