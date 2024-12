Forderung an DFB-Chef: Erwartungen an Saudi-Arabien formulieren

Diese "organisierte Unverantwortlichkeit, wo sich jeder hinter den anderen versteckt", sei in Sportverbänden allerdings "weit verbreitet". Schenk betonte, dass angesichts "gewichtiger Kritikpunkte" eine Gegenposition ein Signal dafür sei: "Hoppla, hier müssen wir noch dran arbeiten und die Sorgen von Gewerkschaften, Fans und anderen Stakeholdern aufgreifen."

Beim virtuellen FIFA-Kongress am Mittwoch werden die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 im Doppelpack - dem Vernehmen nach per Akklamation - vergeben, für beide Turniere gibt es nur eine Bewerbung. Der DFB will wie mehrere andere europäische Verbände zustimmen.