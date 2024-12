"Haltung leben": Ex-Bundestrainerin kritisiert DFB-Applaus

Das Turnier 2034 war am Mittwoch im Doppelpack mit der WM 2030 per zustimmendem Applaus statt einer getrennten Abstimmung durch den FIFA-Kongress vergeben worden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) um Präsident Bernd Neuendorf hatte bereits im Vorfeld seine Unterstützung öffentlich kundgetan. Für beide Turniere gab es jeweils nur eine Bewerbung, Saudi-Arabien steht aufgrund der Menschenrechtslage in der Kritik.

Voss-Tecklenburg ohne Verständnis für DFB-Entscheidung

Der Verband um Präsidentin Lise Klaveness hatte das Vergabeverfahren in einem Brief an die FIFA kritisiert und seine Zustimmung zur Doppelvergabe verweigert. „Der ganze Prozess ist so, dass man es nicht mehr verstehen kann“, sagte auch Voss-Tecklenburg.