"No to Saudi Arabia 2034": Fanbündnis mit offenem Brief an DFB

Die Kritik an der erwarteten und zugleich umstrittenen Vergabe der Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien nimmt nicht ab. Am Montag veröffentlichte ein Fanbündnis, zu dem auch der bekannte Verein „Unsere Kurve e.V.“ gehört, einen offenen Brief an den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Darin wird Bernd Neuendorf aufgefordert, beim kommenden FIFA-Kongress am 11. Dezember gegen die Bewerbung des Wüstenstaats zu stimmen.