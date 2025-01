FIFA startet Verkauf der WM-Medienrechte in Deutschland

Die Männer-Turniere 2026 und 2030 wurden gemeinsam ausgeschrieben, dazu wird parallel die Ausschreibung für die Frauen-WM 2027 in Brasilien durchgeführt. Gebote von Medienunternehmen nimmt die FIFA bis zum 13. Februar an.

Die Männer-WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko erstmals mit 48 statt 32 Mannschaften statt, die Zahl der Spiele erhöht sich dadurch auf 104. Vier Jahre später wird in Marokko, Portugal und Spanien sowie zur Feier des 100-jährigen WM-Jubiläums teilweise in Argentinien, Paraguay und Uruguay (eines in jedem Land) gespielt.