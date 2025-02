Bierhoff wünscht sich Löw als Nationaltrainer bei WM 2026

Oliver Bierhoff hofft auf seinen ehemaligen Weggefährten und Ex-Bundestrainer Joachim Löw als Nationalcoach bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft. "Er hat eine unglaubliche Souveränität, Erfahrung und ich glaube, jede Nationalmannschaft würde davon profitieren. Ob es noch mal ein Verein wird, weiß man auch nicht. Ich würde es mir wünschen, dass man ihn bei der WM 2026 irgendwo sieht", sagte der frühere Nationalmannschaftsdirektor bei Sky am Rande der SPOBIS Conference in Hamburg.

2014er-Weltmeister Löw, der 2021 nach 15 Jahren als Bundestrainer zurückgetreten war, ist seither ohne Amt. Zuletzt hatte er in einem kicker-Interview anlässlich seines 65. Geburtstages sein Interesse an der Rückkehr auf die Trainerbank bekundet. Er werde sich "mit spannenden Optionen beschäftigen", sagte Löw dort und warb zugleich mit seinen Vorzügen: "Ich habe Erfahrung mit Nationalmannschaften und darin, ein Team mit einer Vision über zwei Jahre auf ein Turnier vorzubereiten."

Etwas mehr als ein Jahr vor der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada spüre Bierhoff bei Löw wieder das nötige Feuer. "Die lange Zeit beim DFB hat Körner gekostet und man merkt einfach, dass er wieder Lust hat, dass er wieder Spaß hat. Ich bin absolut davon überzeugt. Er hat die Energie und die Kompetenz, das zu machen, auch in den schwierigen Situationen. Er hat immer einen Top-Job gemacht", sagte Bierhoff, der nach dem blamablen Vorrundenaus bei der WM 2022 in Katar beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zurückgetreten war.